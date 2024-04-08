الإثنين 08 أبريل 2024
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كسوف الشمس اليوم.. كل ما تريد معرفته عن هذا اليوم

كسوف الشمس
كسوف الشمس

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل كسوف الشمس اليوم 8 أبريل 2024 حيث تصدر كسرف الشمس محركات البحث الاولي علي جوجل في هذا السياق ترصد الدستور خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن كسوف الشمس اليوم

مواعيد كسوف الشمس اليوم ٨ أبريل ٢٠٢٤ 

يبدأ الكسوف: 5:40 مساءً بتوقيت القاهرة
ذروة الكسوف: 7:12 مساءً بتوقيت القاهرة
ينتهي الكسوف: 8:44 مساءً بتوقيت القاهرة

المناطق التي يرى فيها الكسوف

كسوف كلي: المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا
كسوف جزئي: غرب أوروبا، أمريكا الشمالية، شمال أمريكا الجنوبية، المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلنطي، القارة القطبية الشمالية ولن تتمكن مصر والمنطقة العربية من رؤية كسوف الشمس.

تفاصيل عن كسوف الشمس

نوع الكسوف: كسوف كلي
مدة الكسوف: 5 ساعات و10 دقائق
مدة ذروة الكسوف: 4 دقائق و28 ثانية
عرض مسار الكسوف: 197 كم

 

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تأثير كسوف الشمس على مصر

لا يوجد تأثير مباشر على مصر ويمكن رصد بعض الظواهر الفلكية النادرة في بعض المناطق النائية في مصر، مثل:انخفاض درجات الحرارة بردمطر ورعد ظهور بعض الحيوانات الليلية وتغير سلوك بعض الطيور وقد تم النصح انه لا يجب عدم النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، حتى عند ذروته، لأن ذلك قد يتسبب في تلف دائم للشبكية ويمكن استخدام نظارات الكسوف الخاصة لمشاهدة الكسوف بأمان.

 

دعاء كسوف الشمس 

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، توبة عبدظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، فلولا أنت ما تبنا إليك.

اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، توبة عبدظالم لنفسه لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعا، ولا موتًا ولا حياةً ولا نشور.

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