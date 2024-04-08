متحف جاير أندرسون ينظم معرض مؤقت للمخطوطات بمناسبة يوم المخطوط العربي



نظم متحف جاير أندرسون معرضًا أثريًا مؤقتًا، تحت عنوان "المخطوط العربي"، وذلك لإلقاء الضوء على المخطوطات العربية من مختلف العصور الإسلامية، وذلك بمناسبة يوم المخطوط العربي، والذي يوافق 4 أبريل من كل عام.

وأوضحت مرفت عزت مدير عام متحف جاير أندرسون، أن ذلك يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف لتفعيل دور المتاحف المصرية كمؤسسات ثقافية تعليمية تعمل على رفع الوعي الأثري بين أبناء المجتمع.

وأشارت مدير عام متحف جاير أندرسون إلى أن المعرض يضم 15 مخطوط ومصحف من حقب تاريخيّة مختلفة خلال العصر الإسلامي، منها مجموعة من المخطوطات في العلوم، والطب، والدين والأدب من بينهم مخطوط مجلد عبارة عن جزء من المصحف الشريف، ومخطوط مجلد من كتاب " ورد الحكام من شرح غرر الأحكام"، ومخطوط مجلد بعنوان " دلائل الخيرات وشوارق الأنوار بذكر الصلاة على النبي المختار"، ومخطوط بعنوان "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنيفية"، بالإضافة إلى مجموعة من المصاحف المنفذة بخط اليد.

يشار الى ان متحف جاير أندرسون، يضم مجموعة من المصاحف والمخطوطات والكتب الدينية الإسلامية ومجموعة من الصفائح المعدنية عليها كتابات باللغة العبرية ربما تمثل أسفار سيدنا موسى، ومجموعة متنوعة من القطع الأثرية عليها كتابات باللغة القبطية تمثل آيات من الإنجيل.

وقد بدأت فكرة إنشاء المتحف عام 1942، حين غادر الظابط الانجليزى جاير أندرسون مصر، الذى كان يسكن بالمنزل وقد قام بوهب المنزل ومجموعاته الأثرية النادرة التي جمعها على مدار حياته من مختلف العصور والأقطار، إلى لجنة حفظ الآثار العربية، ويتكون المتحف من عدد من القاعات المجهزة بأثاث من نفس طراز القاعة فمنها الأندلسية والدمشقية والصينية، بالإضافة إلى مجموعة قاعات تتبع عمارة المنزل منها الحرملك، والسلاملك، والاحتفالات وغيرها.

و يضم المتحف مجموعة من المقتنيات المتنوعة من اللوحات الخشبية، وقطع من النسيج، والمعادن التي تحتوي على كتابات بالخطوط العربية بأنواعها المختلفة.

