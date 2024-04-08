تفاصيل انتخابات الغرف السياحية 2024

عقدت الغرف السياحية اجتماعا طارئا، لمناقشة انعقاد انتخابات الغرف السياحة والاتحاد الخاص بها، حيث إن مجالس تيسير الأعمال بالغرف السياحية تعمل منذ عهد الوزير السابق خالد العناني، وقد استمر عملها بناء على قرارات وزارية يصدرها الوزراء لتمديد عمل اللجان.

وقد أسفر عن هذا الاجتماع الطارئ الشروع الفورى في الدعوة لانتخابات الغرف السياحية الخمسة وهي (غرفة شركات السياحة -غرفة المنشات الفندقية -غرفة المنشات السياحية - غرفة السلع والعاديات السياحية -غرفة الغوص )، والمواعيد المقررة لتقديم طلبات الترشح بكل غرفة فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقد تقرر أن يتم البدء في إجراءات الانتخابات من ١٥ أبريل الجاري ولمدة أسبوع تنتهي في ٢١ ابريل على أن تجرى الانتخابات في ٢٢ مايو ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية بعد شهر من إعلان نتائج انتخابات مجالس ادارات الغرف ومندوبيها لدى عمومية الاتحاد.

وقد صدر قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، في مايو الماضي، بديلا عن القانون الذى كان معمول بة منذ سنة سبعين،وذلك بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.

وجاء مشروع هذا القانون نظرًا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.

وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.

