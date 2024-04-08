صلاح: سامسون أفضل من يتحرك فى الثلث الهجومى.. و"روقا" طلب الرحيل

قال محمد صلاح نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر بأن الزمالك الفترة الأخيرة مع جوميز لم يظهر بالمستوى المتميز ولكن الأهم هو تحقيق الفوز وتحديدا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية من أجل الاستمرار، باعتبار أنها البطولة التي يستطيع الأبيض تحقيقها بعد الابتعاد عن المنافسة فى بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك أمس مع نظيره مودرن فيوتشر بهدف لكل منهما، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

وأضاف صلاح فى تصريحاته الإعلامية: "من وجهة نظري سامسون هو أفضل لاعب يتحرك في الثلث الهجومي وأتمنى أن يستمر المدير الفنى للزمالك في منحه الفرصة بشكل أكبر من أجل الاستفادة منه لاسيما وأنه سنه صغير ويجيد التحرك واللعب على مرمى المنافسين؛ البعض سيندهش من كلامي عن سامسون لكن هو لاعب جيد للغاية".

فى الوقت نفسه كشف محمد صلاح بأن محمد أشرف روقا لاعب وسط الزمالك طلب الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات، ومن الوارد الجلوس معه في الفترة المقبلة من قبل إدارة الزمالك.