"الزراعة": 692 ألف طن من بطاطس المائدة تم فحصها من بداية الموسم

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة عن ان اجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس حوالي 451 الف و657 طنا، بإجمالي عدد عينات 18276عينة، ليبلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية الموسم وحتى الآن حوالي 27 الف و756 عينة، تمثل حوالي 692 ألف و323 طن.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله إنجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية شهر مارس.

فحص 711 عينة شتوية وصيفية

وأضافت مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أنه بالنسبة لعينات الفحص الظاهري للبطاطس(عمر75 يوما من الزراعة ) لموسم2023/2024، بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها خلال الفترة من منتصف فبراير وحتى نهاية مارس حوالي 617 عينة للعروة الشتوية ليصبح الإجمالي العام خلال الموسم 7589 عينة، فضلا عن 417 عينة للعروة الصيفية خلال نفس الفترة ليصبح الإجمالي العام خلال الموسم حوالي 711 عينة.

وحول إجمالي المساحة المزروعة داخل المناطق الخالية لموسم 2023- 2024، أوضحت مدير المشروع انها بلغت حوالي 77 ألف فدان للعروة الشتوية، و30 ألف فدان للعروة الصيفية ومازال تحقيق المساحات مستمرا.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أشارت بلابل الى انه يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كذلك تم تحميل (9) صورة فضائية خلال شهر مارس بما يعادل 90 الف كم مربع لمتابعة زراعات العروة الصيفية ليصبح إجمالي الصور الفضائية خلال هذا الموسم 850 صورة فضائية بما يعادل اجمالي المساحة ( مليون و635 الف كم مربع ).

وأضافت انه يتم أيضا إدخال بيانات زراعات العروة الشتوية (العروة التصديرية) لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (49 بيفوت) ليصبح عدد البيفوتات المزروعة للعروة الشتوية (31 حوشه، 966 بيفوت) بمساحة (77) الف فدان.

وأشارت الى انه ايضا يتم إدخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (1 حوشه، 128 بيفوت) بمساحة (19 الاف) فدان ليصبح الإجمالي لمساحات زراعات العروة الصيفية (30 الف) فدان ومازال التحقيق مستمرا، فضلا عن إدخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (8300 عينة).

وأوضحت مدير المشروع انه يتم ايضا استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لموسم 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التي تم زراعتها خلال هذا الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على إنتاجية المحصول، لافتة الى انه يتم أيضا متابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية والصيفية من خلال الصور الفضائية اليومية.

التنسيق مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية المختلفة فى تبادل العلم والمعرفة

وأشارت "بلابل" الى ان المشروع يقوم دائما بالتنسيق مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية المختلفة فى تبادل العلم والمعرفة من خلال زيارات الطلاب وشباب الباحثين للاطلاع على أنشطة معامل المشروع المختلفة والطرق المتبعة لفحص محصول البطاطس، حيث تم خلال هذا الشهر تدريب 84 طالب وطالبة من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وذلك إيمانا من المشروع بممارسة دورة المجتمعي نحو طلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم الى سوق العمل بشكل متميز فى سوق العمل المصري.

وفي إطار جهود المشروع، لدعم خطط الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء اشارت بلابل الى مساهمة المشروع في مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا، حيث تم فتح المنفذ الموجود بالمشروع، فضلا عن الاشتراك مع سيارات اللجنة النقابية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية للعاملين بوزارة الزراعة، كذلك الاشتراك فى معرض خير مزارعنا والذى تم افتتاحه في بداية مارس.