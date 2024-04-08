خاص.. نص ما قاله جوميز عن صفقات الدورى المصرى للموسم الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رأي البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني الحالي في الدوري المصري وإمكانات اللاعبين داخل الدوري.

وأوضح المصدرأن جوميز يرى أنه لا يوجد لاعب سوبر في الدوري المصري وإمكانات اللاعبين متقاربة بشكل كبير ولا يوجد فرق بين لاعب وآخر إلا في أضيق الحدود.

ويعتقد البرتغالي أن الأفضل هو التعاقد مع لاعبين من خارج الدوري المصري في ميركاتو الصيف المقبل حتى يشكلوا إضافة حقيقية للفريق.

وتابع جوميز منذ قدومه إلى الزمالك العديد من المباريات داخل البطولة ومستوى مختلف الأندية في المسابقة.

ويرى أن إمكانيات لاعبي الزمالك أعلى من باقي لاعبي الدوري وحال إبرام أي صفقة من داخل الدوري لن تكون أفضل من المتواجدين حاليا في الفريق.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري في مواجهة قوية وصعبة ويبحث خلالها الزمالك عن أمر واحد فقط وهو الانتصار لتحسين موقف الفريق في الدوري.

وعلق جوميز بالأمس على مشاركة مهاب ياسر وزياد كمال لأول مرة قائلا: "هم يعملون معنا بشكل يومي، وظهروا بشكل جيد في التدريبات والمباريات الودية، ويحتاجون للوقت للتعود على الأجواء داخل الفريق، وأرى أننا نملك خيار الاعتماد على أكثر من لاعب".

وأضاف المدير الفني: "الجزيري نفسه غير سعيد بما قدمه أمام مودرن فيوتشر في المباراة، ولكنه يملك الطاقة والقدرة على القتال من أجل مصلحة الفريق، وسيحصل على فرص أكبر مع الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع: "غياب شيكابالا يأتي بسبب عدم خوضه مران الأمس بسبب معاناته من نزلة برد وارتفاع درجة حرارته، وحاولنا تجهيزه لكن لم يكن لدينا وقت كاف لتجهيز كل اللاعبين".

وفيما يخص التحكيم قال إنه لا يحب التعليق على قرارات الحكم، ولكن كان هناك خطأ واحد وفي المجمل أداء الحكم كان جيداً.

وقال المدير الفني: "أحب خوض المباريات في الملاعب المغلقة للاستمتاع بالأجواء الجماهيرية، و فخور بأنني أمثل ناديا يملك تلك الجماهير".

وقال جوميز:" ياسر حمد لاعب محترف على أعلى مستوى لكنه يحتاج لوقت للتعود على أجواء الكرة في مصر، ودفاع الزمالك جيد والمثلوثي وحسام عبد المجيد يسيران بصورة طيبة، و ياسر حمد سيكون في الموعد حين يحتاجه الفريق".

وأختتم المدير الفني تصريحاته، قائلا:"نهدي التأهل لروح لمحمد مدحت المعد البدني للفريق".