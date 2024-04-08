"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج يوزعون 2000 كرتونة رمضانية بقرى المحافظة

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، المبادرة المجتمعية "طلاب الخير" لتوزيع 2000 كرتونة رمضانية على الأسر الاولي بالرعاية بالمحافظة، وذلك بحضور كل من الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير مكتب المحافظ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب من مختلف الكليات.

إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن إدارة الجامعة تواصل مبادراتها الخيرية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين، وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، لا سيما بالمناطق الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المعظم، مضيفًا أن الجامعة تحرص علي تفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط لتعزيز صورة التكافل الاجتماعي، وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعي، مشيدًا بدور أسرة طلاب من أجل مصر وتنوع أنشطتها ومشاركتها الفعالة في كل المناسبات القومية والاجتماعية والدينية.

وأوضح الدكتور علاء غالب أن المبادرة المجتمعية التي تنظمها الأسرة تحت شعار "طلاب الخير"، تهدف الي توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة سوهاج، وتوفير أهم السلع الغذائية الأساسية لهم، لافتًا إلى أن التبرعات تمت بالجهود الذاتية، وتم تجهيز 2000 كرتونة رمضانية، مقدمًا الشكر لجميع الطلاب على تحملهم المسئولية، ومشاركاتهم المتميزة في كل الأنشطة، وتفاعلهم المستمر والإيجابي

جامعة سوهاج تحصد المركز الثالث في محو الأمية وتعليم الكبار

كما أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن حصد الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بمحو أمية 12 ألفا 200 دارس ودارسة بالمحافظة، وذلك طبقًا لتقرير الإنجاز الصادر من الهيئة العامة لتعليم الكبار عن دورة يناير 2024.

وأكد "النعماني" أن الجامعة تواصل إنجازاتها وقفزاتها المتميزة في مجال محو الأمية، وذلك تنفيذًا لمسئوليتها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية منذ عام 2014، حيث أنها تبذل جهودا حثيثة في هذه القضية، وتعطي لها أولوية قصوى باعتبارها قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

جامعة سوهاج

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