الإثنين 08 أبريل 2024
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مصر

مصدر رفيع المستوى: الهدنة المقترحة تشمل صفقة تبادل أسرى وآليات عودة النازحين إلى غزة

جريدة الدستور

أكد مصدر رفيع المستوى أن الهدنة المقترحة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تشمل صفقة تبادل أسرى وآليات عودة النازحين بالقطاع.

وأشار إلى أن اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل مستمرة برعاية مصرية، وحضور قطرى أمريكى، موضحا أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وفد حركة حماس يُجرى اجتماعات مع مسئولى المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

وأكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة فى قطاع غزة.

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