صاحب مزرعة زهور ونباتات لـ"باب رزق": نصدر بكميات كبيرة للدول العربية

المهندس محمود حلمي، صاحب مزرعة زهور ونباتات، إن الزينة بها جزء للزهور وجزء للنباتات، موضحًا أن النباتات تنقسم إلى نباتات داخلية وخارجية.

وأضاف "حلمي" لبرنامج "باب رزق" المُذاع على قناة "dmc": "النباتات الخارجية الموجودة والحدائق الخارجية وتزيين المدن، والداخلية الموجودة داخل البيت والفنادق والبنوك".

وتابع: "مصر تصدر كميات كبيرة من الزهور والزينة والنباتات ولدينا تنوع في الصادرات، نصدر الزهور للدول العربية حاليًا أكثر من الدول الأوروبية، وأيضًا بالنسبة للنباتات الدول العربية أسواق مفتوحة أكثر لأن المناخ قريب لنا".

وأشار إلى أن معظم النباتات الكبيرة تُنقل بريًا مثل ليبيا والسعودية والكويت، وهناك نقل بحري لكن البري أسرع، متابعًا: "أرقام الصادرات تزيد بسبب أن العملة المصرية أصبحت مشجعة فالدول العربية بدأت تركز أكثر".

وتابع: "كان ينافسنا في التصدير للدول العربية بعض الدول الأسيوية مثل تايلاند والصين".