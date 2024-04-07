الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مصطفى شعبان: "الغرور وحش.. وصحابى قالولى متعملش كده تانى بسبب عمل قدمته"

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن الغرور، قائلًا: "ربنا يكفينا شره".

وأضاف "شعبان" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "عندي ميزة إني محافظ على أصحابي الحقيقيين من زمان أوي، ودي ميزة مش عند ناس كثيرة لو لاحظوا في مفرداتي أنها هتروح مني هيلحقوني، ودي حصلت قبل كده في عملين كنت متخيل أنهم حلوين أوي".

وتابع: "عمل منهم مكنش حلو خالص، أصحابي قالولي متعملش كده تاني كان حوالي سنة 2008".

كما أكد مصطفى شعبان أنه يعتبر فيلم "أحلام عمرنا" من أفضل أفلامه التي قدمها هو ومسلسل العار أيضًا.

مصطفى شعبان الفنان مصطفى شعبان حبر سري برنامج حبر سري

مواد متعلقة

مصطفى شعبان: الجرأة فى الفن لا تناسب شهر رمضان.. ومزاج الخير كان تجربة ناجحة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

تعرف على فوائد العسل الأبيض للبشرة

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

إجازة البنوك في عيد الفطر 2024 وموعد عودة العمل رسميًا

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة "نهال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل