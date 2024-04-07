مصطفى شعبان: "الغرور وحش.. وصحابى قالولى متعملش كده تانى بسبب عمل قدمته"

تحدث الفنان مصطفى شعبان عن الغرور، قائلًا: "ربنا يكفينا شره".

وأضاف "شعبان" خلال حواره لبرنامج "حبر سري" المُذاع على قناة "القاهرة والناس": "عندي ميزة إني محافظ على أصحابي الحقيقيين من زمان أوي، ودي ميزة مش عند ناس كثيرة لو لاحظوا في مفرداتي أنها هتروح مني هيلحقوني، ودي حصلت قبل كده في عملين كنت متخيل أنهم حلوين أوي".

وتابع: "عمل منهم مكنش حلو خالص، أصحابي قالولي متعملش كده تاني كان حوالي سنة 2008".

كما أكد مصطفى شعبان أنه يعتبر فيلم "أحلام عمرنا" من أفضل أفلامه التي قدمها هو ومسلسل العار أيضًا.