الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

علام ومجاهد وشوبير على رأس حضور إفطار عائلة كرة القدم المصرية

افطار عائلة كرة القدم
افطار عائلة كرة القدم

تواجد عدد كبير من الرياضيين ورؤساء الأندية وفي مقدمتهم مجلس إدارة  اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، وأحمد مجاهد رئيس الجبلاية السابق، في حفل إفطار عائلة كرة القدم المصرية بناء على دعوة من محمود الشامي عضو مجلس إدارة الجبلاية السابق.

واعتبر البعض أن هذه الدعوة بمثابة لإعادة تجمع مسؤولي الأندية من جديد فى ظل اقتراب انتخابات اتحاد الكرة التي ستجرى في نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأقام الشامي حفل الإفطار السنوي لعائلة كرة القدم المصرية بنادي بلدية المحلة بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة إتحاد الكرة والنائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابق وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالين والسابقين وأحمد شوبير نائب رئيس الإتحاد السابق والدكتور إيهاب الكومي ودينا عبد الفتاح واللواء محمد مشهور والدكتور كرم كردي  ووليد العطار مدير عام الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين ولفيف من رؤساء ومسؤلي الأندية والإعلاميين ورجال الصحافة.

ودخلت انتخابات اتحاد الكرة مرحلة التربيطات المبكرة، برغم عدم وضوح الرؤية حتى الآن بشأن النظام الذي ستجرى عليه الانتخابات سواء بالقائمة الموحدة كما حدث في الانتخابات الأخيرة أم ستعود الأمور إلى النظام القديم ممثلا فى النظام الفردي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات نهاية شهر أغسطس المقبل وتحديدا عقب انتهاء أوليمبياد باريس 2024، حيث يتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارات جديدة لجميع الاتحادات عقب انتهاء الأوليمبياد.

وبدأت التربيطات الانتخابية مبكرا لتكوين قائمة قوية من جانب المهندس هانى أبو ريدة الذي استقر فعليا على بعض الأسماء، بداية من المهندس أحمد مجاهد على منصب النائب، والثنائي أحمد حسام عوض ومحمد الشوربجي للتواجد في العضوية على أن يتم استكمال القائمة خلال الفترة المقبلة.

فى الوقت نفسه كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق أنه قد يخوض انتخابات الجبلاية، في حال الاستقرار على قائمة جيدة يكون لديها فكر ورغبة في تطوير الكرة المصرية.

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