الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"كلم ربنا"| علا الشافعي تتحدث عن التواصل مع الخالق في أحلك الأوقات

كلم ربنا
كلم ربنا

شاركت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، تجربتها الروحانية والشخصية مع الإيمان والتوكل على الله، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد الخطيب في برنامج "كلم ربنا" عبر الراديو 9090، كما وصفت نفسها بأنها كائن يشعر بالضعف والحاجة المستمرة لله، مؤكدة أنها لا ترى في نفسها القوة التي يراها الآخرون.

خلال الأزمات والتحديات، سواء كانت شخصية أو مهنية، كانت الشافعي تجد السلوى في الحديث إلى الله، حتى أثناء سيرها في الشوارع، متطلعة إلى السماء ومشتكية لله ما يؤلمها، وأشارت إلى أنها كانت تشعر بمعية الله ورعايته في كل الأوقات، مما منحها اليقين والثقة في وجوده وعلمه بكل شيء.

وأضافت الشافعي أن زياراتها لأضرحة الأولياء كالحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة كانت تمثل لها لحظات من الخشوع والدعاء الصادق، حيث كانت تصلي وتدعو الله بحب وتأثر عميق، معبرة عن إيمانها القوي وعلاقتها الخاصة بالخالق دون الحاجة لوساطة.

كلم ربنا علا الشافعي الصحفية علا الشافعي أحمد الخطيب الشافعي السيدة زينب الحسين أضرحة الأولياء السيدة نفيسة

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة "نهال"

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

محمد صلاح يسجل فى تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

خالد النبوي يتصدر موقع"تويتر" بعد دوره في مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل بيت الرفاعي.. موعد إعادة الحلقة 27

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل