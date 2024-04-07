"كلم ربنا"| علا الشافعي تتحدث عن التواصل مع الخالق في أحلك الأوقات

شاركت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، تجربتها الروحانية والشخصية مع الإيمان والتوكل على الله، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد الخطيب في برنامج "كلم ربنا" عبر الراديو 9090، كما وصفت نفسها بأنها كائن يشعر بالضعف والحاجة المستمرة لله، مؤكدة أنها لا ترى في نفسها القوة التي يراها الآخرون.

خلال الأزمات والتحديات، سواء كانت شخصية أو مهنية، كانت الشافعي تجد السلوى في الحديث إلى الله، حتى أثناء سيرها في الشوارع، متطلعة إلى السماء ومشتكية لله ما يؤلمها، وأشارت إلى أنها كانت تشعر بمعية الله ورعايته في كل الأوقات، مما منحها اليقين والثقة في وجوده وعلمه بكل شيء.

وأضافت الشافعي أن زياراتها لأضرحة الأولياء كالحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة كانت تمثل لها لحظات من الخشوع والدعاء الصادق، حيث كانت تصلي وتدعو الله بحب وتأثر عميق، معبرة عن إيمانها القوي وعلاقتها الخاصة بالخالق دون الحاجة لوساطة.