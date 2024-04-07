الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الطاهرى يكشف أسرار "قمر على سمرقند" الأدبية عبر "كلام محترم" (فيديو)

كلام محترم
كلام محترم

تحدث الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن رواية "قمر على سمرقند"، ووصفها بأنها جوهرة الأعمال الأدبية للكاتب الكبير محمد المنسي قنديل.

وأوضح الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام محترم" على إذاعة الراديو 9090، أن الرواية تفرد بأسلوبها العجائبي الذي يمزج بين الواقع والخيال ببراعة تخطف الأبصار، كما أبرز في حديثه أن الرواية تستكشف أعماق مدينة سمرقند من خلال مغامرات بطلها الطبيب المصري الشاب، الذي ينطلق في رحلة بحثًا عن أسرار والده، ليجد نفسه أمام شخصية نور الدين الأسطورية التي تحمل في طياتها الكثير من الغموض والتناقضات.

وأكد الطاهري أن الرواية تستند إلى تجارب حقيقية عاشها الكاتب قنديل خلال زيارته سمرقند، حيث التقى بشيخ أثر فيه وألهمه لنسج خيوط هذه الرواية الفريدة، وبهذا، تقدم الرواية تجربة أدبية غنية تتجاوز حدود الزمان والمكان، وتعكس القدرة الفائقة للكاتب على خلق عوالم تأسر القارئ.

أحمد الطاهري روزاليوسف المتحدة الشركة المتحدة قمر على سمرقند محمد المنسى قنديل كلام محترم إذاعة الراديو 9090

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