البلشى: إخلاء سبيل كل المقبوض عليهم عقب وقفة الأربعاء أمام نقابة الصحفيين

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين إخلاء سبيل كل المقبوض عليهم عقب وقفة الأربعاء الماضي أمام نقابة الصحفيين.

وقال البلشي، في منشور له، على صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مبروك.. إخلاء سبيل كل المقبوض عليهم عقب وقفة الأربعاء الماضي أمام نقابة الصحفيين شكرًا لكل لمن بذل جهدًا.

حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٧ برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، والأساتذة وليد عبد العزيز وسامح عبد الله وأسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة والاستاذة مروة السيسي أمين عام الهيئة.

وكان عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة قد أعلن عن أسماء رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بالمؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أهمية الدور التثقيفي والتنويري الذي تلعبه المؤسسات كأحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة المصرية وأحد أعمدة الدولة الرئيسية. وأن التغيرات جاءت ضخًا لدماء جديدة في شرايين المؤسسات الصحفية القومية تقتضيها المرحلة المقبلة وتوجه الشوربجي بخالص التهنئة للجميع، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم ومؤكدًا دعم الهيئة المتواصل لهم، كما توجه بالشكر للقيادات السابقة على ما بذلوه عن جهد خلال فترة توليهم المسئولية.