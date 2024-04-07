الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

باستثمارات 40 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع مجموعة إروغلو DNM التركية

عقد مشروع مصنع إروغلو
عقد مشروع مصنع إروغلو DNM

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في مقرها بالعاصمة الإدارية، عقد مشروع مصنع إروغلو DNM لملابس الجينز بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع مجموعة إروغلو التركية القابضة، وقد قام بتوقيع العقد  وليد جمال الدين، رئيس اقتصادية قناة السويس، ونورتين إروغلو، رئيس مجموعة إروغلو، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الهيئة وممثلي الشركة، ويأتي المشروع على مساحة 62 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 40 مليون دولار، كما يوفر نحو 2750 فرصة عمل، يستهدف إنتاج 7.2 مليون قطعة جينز، ومخطط تصدير 70% من الإنتاج للخارج، وتخصيص 30% من الإنتاج للسوق المحلي.

 

وعلى هامش التوقيع صرح وليد جمال الدين، أن الجهود الترويجية التي قامت بها المنطقة الاقتصادية في الفترة الماضية تكللت بالنجاح، حيث نجحت الهيئة في استقطاب عدد من الاستثمارات لمنطقة غرب القنطرة الصناعية، وهي مشروعات بدورها كثيفة العمالة وتسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية من خلال ما توفره من فرص عمل، وأضاف أن مشروع مصنع الملابس الذي تم توقيع عقوده اليوم يعد مثالا لنجاح الشراكة الواعدة بين المنطقة الاقتصادية والاستثمارات التركية خاصة في مجال صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من تحول المنطقة الاقتصادية لتصبح وجهة الاستثمارات المثلى في المرحلة المقبلة.

من جانبه أعرب نورتين إروغلو، عن سعادته بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن المشروع مصنع إروغلو DNM يتميز باعتماده على مواد خام من الأقمشة يجري إنتاجها محليًّا بمصنع الشركة القائم في محافظة دمياط، وأشار أنه من المخطط أن يبدأ إنشاء المصنع في يونيو القادم، على أن ينطلق العمل داخل المصنع مطلع عام 2025، مضيفًا أن الشركة بما تملكه من خبرة تتجاوز 40 عامًا في مجال إنتاج المنسوجات والملابس تهدف ليكون المصنع المذكور قاعدة للتصدير للأسواق العالمية.

الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد شهدت خلال الفترة منذ يناير حتى مارس 2024، التعاقد مع 37 مشروعًا متنوعًا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، حصل 13 مشروعًا منها على موافقة نهائية، و24 مشروعًا على موافقة مبدئية، ما يمثل قفزة استثمارية جديدة تضاف لنجاحات المنطقة الاقتصادية، تحقيقًا لخطط الدولة المصرية في التنمية.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اقتصادية لقناة السويس العاصمة الإدارية منطقة القنطرة غرب الصناعية مجموعة إروغلو التركية القابضة

مواد متعلقة

اقتصادية قناة السويس ضمن قائمة 50 منطقة اقتصادية شريكة لنموذج أهداف التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

خالد عبدالعزيز: هذه شروطى لرئاسة اتحاد الكرة وسر عزوفى عن زيارة الزمالك

الفريق أسامة عسكر يزور عددًا من المصابين بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميًا

خبير شئون عسكرية يوضح أسباب سحب الاحتلال عددًا من الفرق العسكرية

أحمد نعينع: الرئيس السادات كان متصوفًا وزائرًا للأولياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل