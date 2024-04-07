الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نوير يشارك فى تدريبات بايرن ميونخ قبل مواجهة أرسنال

نوير
نوير

عاد مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، لتدريبات الفريق لأول مرة منذ إصابته في فترة التوقف الدولي وذلك استعدادًا لمواجهة أرسنال في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك نوير بشكل طبيعي في مران اليوم للفريق البافاري، وخاص جلسات تدريبية على انفراد على أمل مشاركته أمام أرسنال الثلاثاء.

ويستقبل أرسنال بايرن ميونخ على ملعب “الإمارات” في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض نوير للإصابة في العضلة الضامة قبل أسبوعين، وهو ما اضطره للغياب عن فوز المنتخب الألماني على فرنسا وهولندا وديا، كما استبعد أيضا من مواجهة دورتموند.

وأصبح يتعين على بايرن التتويج بلقب دوري الأبطال، الذي يمثل للفريق البافاري الفرصة الأكثر واقعية لتجنب خروجه دون ألقاب للمرة الأولى منذ عام 2012، في ظل اقتراب منافسه باير ليفركوزن من تحقيق لقب البوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه.


وبدأ مانويل نوير مسيرته ضمن صفوف شباب فريق شالكة الألماني، وصعد منه لفريق تحت 17 عامًا بنفس النادي في صيف 2001، ثم انتقل لفريق 19 عامًا في صيف 2003، وبعد عامين انتقل للفريق الأول بالنادي الذي لعب له 6 سنوات قبل الانضمام لبايرن ميونخ.

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