الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إقبال كثيف على شوادر "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

كلنا واحد
كلنا واحد

شنت وزارة الداخلية، لليوم الـ52 على التوالي فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة «كلنا واحد»، بمناسبة شهر رمضان المبارك، التي أطلقت في 15 فبراير الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

شهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة بالمبادرة إقبالًا مكثفًا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية، لاسيما ياميش رمضان، قبل أسبوع من بداية الشهر الكريم.

وتستهدف المرحلة الـ25 من المبادرة- والتي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك- توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

وقامت وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل لـ2148 منفذًا (2031 منفذًا– 6 معارض رئيسية- 44 معرضًا فرعيًا– 67 شادرًا) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

وتواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

شهر رمضان المبارك مبادرة كلنا واحد منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين

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إقبال كثيف على "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

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