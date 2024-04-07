ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حديد الخردة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، عن تفاصيل ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن تعليق مدعوم بصور تتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بالتواجد داخل قطعة أرض فضاء.

وتبين أن الأرض تم تخصيص جزء منها لأحد المشروعات بمنطقة سموحة الإسكندرية، والقيام بتحطيم السور المحيط بها لاستخراج القطع الحديدية المتواجدة بداخله.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط تشكيل عصابى مكون من 8 أشخاص، لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية، تخصص نشاطه فى سرقة حديد الخردة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأكدوا قيامهم بالتصرف ببيع القطع الحديدية المستولى عليها لتاجر خردة "محدد" مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبسؤاله أيد ذلك، كما أرشد عن 37 قطعة حديدية.

تم اتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.