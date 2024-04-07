انقلاب جرار محمل بالأنابيب على الطريق الدائرى بصفط اللبن

وقع حادث انقلاب جرار محمل بالأنابيب على الطريق الدائري بالقرب من نزلة صفط اللبن، بمحافظة الجيزة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب جرار محمل بالأنابيب على الطريق الدائري بالقرب من نزلة صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير جرار محمل بالأنابيب على الطريق الدائري اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف الطارة وانقلاب الجرار.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.