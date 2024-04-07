أحداث الحلقة 27 من حق عرب.. القبض على عرب السويركى بتهمه خطف سعيد الجن

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، بعد اتهام شقيق سعيد الجن لعرب في محضر رسمي بخطف شقيقه.

مسلسل حق عرب

وقال عرب أمام جهات التحقيق: “أنا معرفش حاجة عن سعيد وهو عامل مشاكل مع كل المغربلين، اشمعنى اتهمتوني أنا، إحنا اتخانقنا مرتين بس اتراضينا بعدها".

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وتم إخلاء سبيل عرب بعدما فشل شقيق سعيد إثبات إدعائه على عرب وطلب بتحرير محضر عدم تعرض من عرب له.

وانتظره عرب خارج قسم الشرطة ووعده بمساعدته في العثور على شقيقه مؤكدا له بأنه بعيد كل البعد عن إختفاء شقيقه .

الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل حق عرب

كما تواصلت الأحداث بحديث عبدربه عن تجارته في الآثار إلا أن شقيقه الذي يجسد شخصيته أحمد صيام، يؤكد له أن تجارة الآثار أصبحت خطيرة للغاية.

وتتحدث “حنان” مع “عبد ربه” حول تمنيها الإنجاب منه إلا أنه يرفض ويهددها بالقتل إذا تحدثت في هذا الموضوع.

وتسلط حنان زوجها عبد ربه على ابنته أنغام بسبب علاقتها بعرب السويركي، التي أصبحت على المشاع بالمغربلين.

كما شهدت الحلقة تهديد محاسن شقيقة حسنية الداية لصباح (وفاء عامر) لإعطائها مبلغ لشراء قطعة أرض.

أبطال مسلسل حق عرب 2024

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب 2024

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف