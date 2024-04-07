أحداث الحلقة 27 من حق عرب.. والد رباح أبو الدهب ينصح ابنه بالبعد عن طريق عرب السويركى

وجه والد رباح أبو الدهب لابنه نصيحة طلب منه فيها بالبعد عن طريق عرب السوريكي قائلا: يابني ركز في شغلك وشوف مصلحتك، إنت خلاص خدت حقك منه، والبيت مش هتعرف تسجله ولو سجلته مش هتعرف تدخله.

ورد عليه رباح قائلا: "مستحيل أسيبه عينه قصاد عيني".

وبهذه اللحظة دخل عليهم شقيق سعيد الجن يسألهم عن شقيقه المختفي، فطلب منه رباح التوجه لقسم الشرطة واتهام عرب السويركي في محضر رسمي بخطف شقيقه وأذيته.

مسلسل حق عرب

الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل حق عرب

كما تواصلت الأحداث بحديث عبد ربه عن تجارته في الآثار إلا أن شقيقه الذي يجسد شخصيته أحمد صيام، يؤكد له أن تجارة بالآثار أصبحت خطيرة للغاية.

وتتحدث “حنان” مع “عبد ربه” حول تمنيها الإنجاب منه إلا أنه يرفض ويهددها بالقتل إذا تحدثت في هذا الموضوع.

وتسلط حنان زوجها عبد ربه على ابنته أنغام بسبب علاقتها بعرب السويركي، التي أصبحت على المشاع بالمغربلين.

كما شهدت الحلقة تهديد محاسن شقيقة حسنية الداية لصباح (وفاء عامر) لإعطائها مبلغ لشراء قطعة أرض.

مسلسل حق عرب

أبطال مسلسل حق عرب 2024

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب 2024

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف