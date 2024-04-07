الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"البطن قلابة".. عرب السويركى يحزن بعد إهانة والدته فى حفل زفاف شقيقه

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، انهيار والده عرب السويركي والتي تجسد الدور الفنانة سلوي عثمان ، وذلك بعدما أهانها نجلها الأكبر في حفل زفافه وطلب منها مغادرة حفل الزفاف.

مسلسل حق عرب

وبعد إصابتها بحالة من الانهيار والبكاء تواصلت مع عرب هاتفيا وحضر إليها ، وحزن حزنا شديدا بعدما شاهد والدته بهذه الحالة قائلة : "أنا أتهنت يا عرب انا أتكسرت أدام كل الموجودين" ويرد عليها عرب " ما عاش اللي يكسرك صحيح  البطن قلابة بكرة يجيب الخلفة اللي هتعمل فيه كدة" .  

 

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل حق عرب 
كما تواصلت الأحداث بحديث عبدربه عن تجارته في الآثار إلا أن شقيقه الذي يجسد شخصيته أحمد صيام،  يؤكد له ان تجارة الآثار أصبحت خطيرة للغاية.

وتتحدث "حنان" مع "عبد ربه" حول تمنيها الإنجاب منه إلا أنه يرفض ويهددها بالقتل إذا تحدثت في هذا الموضوع.

وتسلط حنان زوجها عبد ربه على ابنته أنغام بسبب علاقتها بعرب السويركي، التي أصبحت على المشاع بالمغربلين.

كما شهدت الحلقة تهديد محاسن شقيقة حسنية الداية لصباح (وفاء عامر) لإعطائها مبلغ لشراء قطعة أرض.

أبطال مسلسل حق عرب 2024

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب 2024

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف

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