الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. غارات إسرائيلية تستهدف البقاع فى العمق اللبنانى

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام لبنانية في أنباء عاجلة، بأن إسرائيل شنت غارات استهدفت منطقة البقاع في العمق اللبناني، للمرة الثالثة منذ بداية التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت قناة "الميادين" اللبنانية إنه سمعت أصوات انفجارات في سلسلة جبال لبنان الشرقية بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران الإسرائيلي بأجواء منطقة البقاع.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعدة صواريخ على مرتفعات محيطة ببلدة جنتا في البقاع شرق لبنان.

وهذه ثالث ضربة تستهدف منطقة البقاع البعيدة عن الحدود مع إسرائيل خلال نحو ستّة أشهر من القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

فمنذ أسابيع بدأت إسرائيل تشنّ غارات جوّية أكثر عمقا داخل الأراضي اللبنانيّة مستهدفة مواقع لحزب الله، ما يزيد من التهديد باندلاع حرب مفتوحة.

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. السويركي يجند أول صبي من صبيان عبد ربه لصالحه

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 7-4-2024 فى بورصة الدواجن

حسين حمودة: أتباع حسن الصباح كانوا يتدربون على اللهجات واللغات ليسهل عليهم التنقل بالبلدان

قبل دخول الصيف.. ماذا يحدث فى جسمك عند تناول البطيخ بشكل مستمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات في مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب