المكرمون في مسابقة مصر الدولية للقرآن: الرئيس دائم الاهتمام بأهل كتاب الله وحفظته

وجه عدد من الفائزين فى مسابقة مصر الدولية للقرآن الكريم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكريمهم خلال احتفالية ليلة القدر التى أقيمت فى مركز المنارة الدولى للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

قال محمد شعبان عبدالله جعفر، الفائز بالمركز الأول فى الفرع الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم: «نشكر الرئيس السيسى على رعايته المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، واهتمامه بأهل القرآن الكريم وحفظته»، كما وجه الشكر لوزارة الأوقاف على جهودها فى خدمة كتاب الله. وأكد «جعفر» أن هذه الجائزة ستكون حافزًا على مواصلة الدراسة للقرآن الكريم وقراءاته وعلومه وتفسيره، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها دائمًا راعية لكتاب الله، وحفظته.

ولفت إلى أنه بدأ حفظ القرآن الكريم خلال دراسته فى مدرسة الثانوية الصناعية، التى التحق بها عقب إتمام المرحلة الإعدادية، وأتم حفظ القرآن فى ثلاث سنوات، موضحًا أن «الفضل بعد ربنا يرجع للشيخ محمد حامد فراج الذى حفظت على يده».

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من إتمام حفظ كتاب الله، التحق بمعهد القراءات بمدينة دمنهور، وخلال فترة الدراسة حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بكلية القرآن الكريم بمدينة طنطا، وخلال دراسته حصل على درجة امتياز خلال العامين السابقين، مشيرًا إلى أنه الآن فى السنة الثالثة.

وقال إنه يحب صوت الشيخ محمد صديق المنشاوى، وأضاف أن والده ووالدته ذللا جميع العقبات التى كانت تواجهه خلال مرحلة حفظ القرآن الكريم. من ناحيتها، وجهت الأسرة القرآنية الفائزة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رفع قيمة الجائزة إلى ٧٥٠ ألف جنيه، كما وجهت الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على رعايته أهل القرآن الكريم، ودعمه وتأهيله للأئمة.

وأوضح الشيخ سعيد محمد سعد عيسى، أن والديه حرصا على حفظه وأشقائه القرآن الكريم، وبدأ من عمر ٥ سنوات فى كتاب القرية، وحفظ القرآن على يد الشيخ مختار عبدالحميد، والتحق وباقى إخوته بالأزهر الشريف تنفيذًا لوصية جدهم الذى كان يعمل مديرًا عامًا للوعظ وقتها.

وأضاف أنه ختم القرآن على يد شيخه وعمره ١٢ سنة، ثم تعلم القراءات السبع على يد شيخ آخر، وحصل على قرابة ٢٠ شهادة تقدير فى حفظ القرآن الكريم، لافتًا إلى أنه وأخاه اجتازا ٩ اختبارات بداية من شهر أغسطس الماضى، حتى إعلان فوزهم بالمركز الأول فى ديسمبر ٢٠٢٣.

وقال شقيقه الشيخ عبدالعزيز، إن الامتحانات بدأت فى مديرية أوقاف البحيرة ثم جرى تصعيدهم إلى التصفيات فى القاهرة.

وأضاف: «ختمت القرآن أكثر من ٢٠ مرة خلال المسابقة. وكنت أحفظ مع إخوتى ويصحح كل منا للآخر فى القراءة والتجويد».

وفاز بالمركز الأول من فرع ذوى الهمم، يوسف السيد عبدالمعطى السيد، من محافظة الجيزة، طالب بكلية القرآن الكريم، وفاز بـ٤٠٠ ألف جنيه، وقال: «حفظت القرآن الكريم كاملًا فى سن السادسة، والتحقت بكلية علوم القرآن بجامعة طنطا».

وأضاف «يوسف» أن والدته هى من تساعده وتصطحبه إلى الكلية، من الجيزة إلى طنطا، لحضور المحاضرات، موضحًا أنه شارك فى عدة مسابقات محلية.