عاجل| مصادر مصرية رفيعة المستوى تكشف تفاصيل مفاوضات القاهرة للتهدئة بين حماس وإسرائيل

أكدت مصادر مصرية رفيعة المستوى أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة، مشيرة إلى أن القاهرة تستضيف غدًا الأحد اجتماعات لبحث سبل التوصل لاستعادة الهدوء بقطاع غزة.

وأشارت المصادر رفيعة المستوى إلى أن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى ووفد إسرائيلي سيشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة.

وأضافت المصادر أنه بدعوة مصرية سيصل وفد قيادي من حماس إلى القاهرة غدًا لبحث تطورات وقف إطلاق النار.