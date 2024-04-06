بسبب كلب.. ضبط متهم بقتل مواطن في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بها جرح طعني إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن حدوث مشاجرة بين المجني عليه و(سمكرى - مقيم بذات عقار المتوفى بدائرة القسم) لقيام المجنى عليه بتربية كلب بمدخل العقار محل سكنهما وحال قيام المتهم بمحاولة صرفه من مدخل العقار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين"، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المُستخدم في الواقعة، واعترف بارتكاب الواقعة.