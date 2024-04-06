السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمعادى للمحاكمة

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، بإحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات؛ بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وتمكنت الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه، وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 أمتار، وأدوات الحفر والتنقيب.

نيابة المعادي الجزئية التنقيب عن الآثار محكمة الجنايات وزارة الداخلية امن القاهرة

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