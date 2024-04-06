إحالة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالمعادى للمحاكمة

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، بإحالة 3 أشخاص لمحكمة الجنايات؛ بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات.

وتمكنت الداخلية من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه، وتم ضبطهم حال قيامهم بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة دائرية بعمق 6 أمتار، وأدوات الحفر والتنقيب.