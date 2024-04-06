تأجيل محاكمة عصابة تصنيع العقاقير المخدرة بالقاهرة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة المرج إلى جلسة 22 أبريل الجاري للاطلاع.

تأجيل محاكمة تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة، قيام (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة خاصة "التامول، والكبتاجون" والترويج لها؛ متخذين من دائرة قسم شرطة المرج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وبحوزتهم 50 ألف قرص لعقار "تامول"- كمية من مسحوق بودرة الأمفيتامين المخدرة "المادة الفعالة لتصنيع أقراص الكبتاجون المخدر" وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من المواد الخام التي تستخدم في عملية التصنيع وزنت 2 كيلوجرام- 4 لترات لسوائل "أسيتون مذاب به بودر الحشيش، كيتامين"- كمية الكيماويات والكحولات والمذيبات العضوية التي تستخدم في تصنيع أقراص "التامول، الكبتاجون"- أدوات ومعدات التصنيع- سيارة– 3 هواتف محمول- مبلغ مالي.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وأقروا بتصنيع العقاقير المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ8 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.