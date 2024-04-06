السبت 06 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات طنطا

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعًا برؤساء مراكز حي أول وثان ومركز طنطا ومديري الإدارات المعنية في الديوان العام، لمتابعة الموقف الحالي لكل الأعمال وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ بكل المشروعات بمركز ومدينة طنطا، مشددًا على استمرار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

الموقف التنفيذى توافر الخدمات المقدمة للمواطنين المسجد الأحمدي بطنطا برؤساء مراكز حي اول وثان معدلات الإنجاز

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