محافظ الغربية يُشارك في احتفال الأوقاف بليلة القدر من مسجد الأحمدي بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم الجمعة، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا.

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ محمد بسيوني.

واشار الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف، إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى -عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء، واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية التي قدمها الشيخ محمد عبد الله.

وفي نهاية الاحتفال، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والشيخ خالد خضر بتسليم درع التميز من مديرية الأوقاف للشيخ الدكتور عبدالرحيم قحيف إمام وخطيب المسجد الأحمدي لبلوغه سن المعاش.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للحاضرين بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.