الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا كثيفًا شمالى المحافظة الوسطى بقطاع غزة

أفاد إعلام فلسطيني بأن طائرات الاحتلال تنفذ قصفًا كثيفًا شمالي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

إطلاق قذائف صوب الأحياء الجنوبية الغربية

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع؛ ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع، بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على وسط وغرب المدينة.