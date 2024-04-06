السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا كثيفًا شمالى المحافظة الوسطى بقطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أفاد إعلام فلسطيني بأن طائرات الاحتلال تنفذ قصفًا كثيفًا شمالي المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

إطلاق قذائف صوب الأحياء الجنوبية الغربية

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في مناطق المغراقة والزهراء والأطراف الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع؛ ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين، نقلوا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال عدة قذائف صوب الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، جنوب القطاع، بالتزامن مع غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على وسط وغرب المدينة.

غزة قطاع غزة المحافظة الوسطى المحافظة الوسطى بغزة طيران الاحتلال الاحتلال طيران الاحتلال ينفذ قصف ا كثيف ا

مواد متعلقة

حزب الله يوجه ضربة جديدة للاحتلال الإسرائيلى فى "راميا"

الليلة.. عرض "الطاحونة الحمراء" للمخرج حسام التوني على قصر ثقافة روض الفرج

"الشعب الديمقراطى": مكاسب عديدة من سياسة الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية

الشعب الديمقراطى: خطاب الرئيس السيسى عقب حلف اليمين كان شاملًا جامعًا مانعًا

أهالى المنوفية والقاهرة والبحيرة يشكرون الرئيس السيسى على جهوده فى بناء الدولة

بوساطة مصرية.. مقترح معدل لإنهاء الحرب فى غزة بانتظار رد حماس

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا عن الرئيس السيسي عقب تأديته اليمين الدستوري

"إكسترا نيوز" تستعرض الدور المصرى الفاعل لتحقيق أمن واستقرار المنطقة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

كواليس مسرحية ريا وسكينة.. خفايا وخلافات لم تُكشف من قبل

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا