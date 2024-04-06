بالمواعيد وأرقام العمارات.. جدول تسليم وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد تسليم وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة، حيث سيتم تسليم 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية، مشددة على الفائزين بالوحدات السكنية بضرورة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد مع البنك.

موعد تسليم وحدات جنة بالقاهرة الجديدة

وفي السطور التالية نرصد موعد تسليم الوحدات السكنية بمشروع جنة بمدينة القاهرة الجديدة، على النحو التالي:

- يبدأ تسليم وحدات جنة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل الجاري.

- يستمر تسليم وحدات جنة حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو المقبل.

- يتم تسليم وحدات جنة بالعمارة 1 يوم الأحد 21 أبريل.

- تسليم وحدات العمارة 2 يوم الإثنين 22 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 3 يوم الثلاثاء 23 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 4 يوم الأربعاء 24 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 5 يوم الخميس 25 /4 /2024.

- تسليم وحدات العمارة 6 يوم الأحد 28 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 7 يوم الإثنين 29 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 8 يوم الثلاثاء 30 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 9 يوم الأربعاء 1 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 10 يوم الخميس 2 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 11 يوم الأحد 5 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 12 يوم الإثنين 6 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 13 يوم الثلاثاء 7 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 14 يوم الأربعاء 8 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 15 يوم الخميس 9 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 16 يوم الأحد 12 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 17 يوم الإثنين 13 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 18 يوم الثلاثاء 14 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 19 يوم الأربعاء 15 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 20 يوم الخميس 16 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 21 يوم الأحد 19 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 22 يوم الإثنين 20 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 23 يوم الثلاثاء 21 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 24 يوم الأربعاء 22 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 25 يوم الخميس 23 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 26 يوم الأحد 26 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 27 يوم الإثنين 27 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 28 يوم الثلاثاء 28 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 29 يوم الأربعاء 29 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 30 يوم الخميس 30 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 31 يوم الأحد 1 /6 /2024

- تسليم وحدات العمارة 32 يوم الإثنين 2 /6 /2024

- تسليم وحدات العمارة 33 يوم الثلاثاء 3 /6 /2024

- تسليم وحدات العمارة 34 يوم الأربعاء 4 /6 /2024

