السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بالمواعيد وأرقام العمارات.. جدول تسليم وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة

وحدات مشروع جنة
وحدات مشروع جنة

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موعد تسليم وحدات مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة، حيث سيتم تسليم 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية، مشددة على الفائزين بالوحدات السكنية بضرورة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد مع البنك.

موعد تسليم وحدات جنة بالقاهرة الجديدة

وفي السطور التالية نرصد موعد تسليم الوحدات السكنية بمشروع جنة بمدينة القاهرة الجديدة، على النحو التالي: 

- يبدأ تسليم وحدات جنة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 من شهر أبريل الجاري.

- يستمر تسليم وحدات جنة حتى يوم الأربعاء الموافق 4 يونيو المقبل.

- يتم تسليم وحدات جنة بالعمارة 1 يوم الأحد 21 أبريل.

- تسليم وحدات العمارة 2 يوم الإثنين 22 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 3 يوم الثلاثاء 23 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 4 يوم الأربعاء 24 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 5 يوم الخميس 25 /4 /2024.

- تسليم وحدات العمارة 6 يوم الأحد 28 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 7 يوم الإثنين 29 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 8 يوم الثلاثاء 30 /4 /2024

- تسليم وحدات العمارة 9 يوم الأربعاء 1 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 10 يوم الخميس 2 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 11 يوم الأحد 5 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 12 يوم الإثنين 6 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 13 يوم الثلاثاء 7 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 14 يوم الأربعاء 8 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 15 يوم الخميس 9 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 16 يوم الأحد 12 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 17 يوم الإثنين 13 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 18 يوم الثلاثاء 14 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 19 يوم الأربعاء 15 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 20 يوم الخميس 16 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 21 يوم الأحد 19 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 22 يوم الإثنين 20 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 23 يوم الثلاثاء 21 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 24 يوم الأربعاء 22 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 25 يوم الخميس 23 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 26 يوم الأحد 26 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 27 يوم الإثنين 27 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 28 يوم الثلاثاء 28 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 29 يوم الأربعاء 29 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 30 يوم الخميس 30 /5 /2024

- تسليم وحدات العمارة 31 يوم الأحد 1 /6 /2024

- تسليم وحدات العمارة 32 يوم الإثنين 2 /6 /2024

- تسليم وحدات العمارة 33 يوم الثلاثاء 3 /6 /2024

- تسليم وحدات العمارة 34 يوم الأربعاء 4 /6 /2024
 

جنة وحدات جنة الإسكان الفاخر الاسكان وزارة الإسكان

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 6-4-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مسلسل حق عرب الحلقة 26.. على السويركي يطرد والدته من حفل الزفاف

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 6-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا