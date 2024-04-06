المستشار الألمانى يُؤكد الاستمرار فى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتز، أمس الجمعة، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على منصبه الجديد، مؤكدا الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقال المستشار الألماني- في نص البرقية: "أهنئك تعينك رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، ونظرا للوضع المأسوي تواصل الحكومة الألمانية تقديم مساعدتها الإنسانية، وبالتعاون مع شركائنا الأوروبيين نواصل الدعوة إلى حل الدولتين والسلام المستدام في المنطقة.

وأعرب شولتز، عن تمنياته بالتوفيق للحكومة الجديدة، لافتا إلى أن ألمانيا سوف تواصل دعمها للوصول إلى الإصلاحات الشاملة.