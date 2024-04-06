السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": حسن الصباح والبنا متشابهان فى الفكر

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين،  وحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهاربية، متشابهان في الفكر بشكل كبير.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "فكرة بناء التنظيم عشان تبقي موجودة لازم أعمل تنظيم ودا اللي عمله حسن الصباح، وتسمي بالقاعدة الصلبة للإخوان المسلمين، طريقة عمل ربط وخلية مع الشخص المُجند، عمل نظام الكتائاب".

وأضاف: "حسن البنا لما قال " أعطوني 12 ألف منكم" واحد سأله قاله دلوقتي هنعمل أيه رد عليه الإخوان مش بتوع ثورات ولكن ممكن نغير مسار الثورات " الساعد والسلاح".

وواصل: "كلا التنظيمن الحشاشين والإخوان لازم بتكون الفكرة بعد الروؤية هو عايز يوصل للسلطة دا الهدف الأساسي، وبالتالي لازم يخرح العالم اللي حواليه من الإسلام عشان يقدر يستقطبهم، وانطلق من قلعة " آل موت"، وبدأ يحارب ويغتال ويشكل كتائب وشباب فدائيين، ودا نفس الفكر اللي عمله حسن البنا من خلال مشروع "الخلافة الإسلامية وأزاي نحكم العالم ونغيرواو"، وكان هناك تيارات يسارية في الوقت دا فهو حب يظهر بحاجة جديدة، بالتالي بدأ يخطط عشان يبني التنظيم".

واستكمل:" بدأ أول حاجة بتكفير الحُكام،، والحُكم بجاهلية المُجتمع" ودي كانت العناونين الرئيسية التي انطلق منها في إنشاء تنظيمه وتعتبر  هذا القاعدة الرئيسة التي تشترك فيها كافة التقسيمات.
 برنامج "الشاهد" 
ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

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