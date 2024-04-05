ماهر فرغلى لـ"الشاهد": جماعة الإخوان تعتقد أنها "الفرقة الناجية"

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن حسن الصباح والجماعات التي اعتنقت نفس الفكر يعتقدون أنهم حزب الحق وأصحاب النبوءة، مؤكدًا أن أهم شىء يربط ما بين الإخوان والحشاشين هو فكرة “النبوءة”.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان “الإخوان- الحشاشين”: “ فكرة النبوءة معناها أنه واخد نص ديني متصور إن دا منطبق عليه هو على سبيل المثال "الفرقة الناجية" هو بيعتبر نفسه الفرقة الناجية، والحشاشين كانوا بيعتبروا أنفسهم الفرقة الناجية، وأيضًا الإخوان الفرقة الناجية، بمعنى أن إحنا اللي هننجى والـ 72 فرقة الأخرى هتدخل النار".



وواصل: "الصباح متنبئ بنفسه أنه هو الإمام صاحب مفتاح الجنة" مثلما كان يقول حسن الصباح في الحشاشين، والإخوان نفس القصة مستدلين بحديث: "يبعث الله على كل مائة عام من يجدد لهم أمر دينهم“، معتبرين أن حسن البنا هو اللي بيجدد أمر الناس والقرن بأكمله في الدين هو الراجل دا اللي هينجي الناس كلها ويدخلهم الدين الصحيح”.



أكد أن حسن البنا معتبر نفسه الدين الصحيح، لا يعتبر نفسه جماعة ولا تنظيم، متابعًا: "الدليل على ذلك كتابهم والذي يحمل عنوان الطريق إلى جماعة المسلمين"، وأيضًا سيد قطب كان يتحدث بنفس الطريقة والأسلوب أن جماعة الملسمين هي الفرقة الناجية مثل ما كتب في كتابه "معالم في الطريق".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.