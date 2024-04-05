السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: حجم المساعدات المصرية لقطاع غزة يكشف تصدرها للأزمة

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لقطاع غزة

قال النائب محمود توشكي، عضو مجلس النواب، إن حجم المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة سواء على صعيد الأغذية والأدوية أو الوقود أو المساعدات الطبية الأخرى، هى الاكبر للقطاع عربيا وعالميا وليس لها نظير طوال شهور العدوان الإسرائيلي وحتى اللحظة.

وقال توشكي، في تصريح صحفي له اليوم، إن أرقام المساعدات المصرية لقطاع غزة، تكشف عن ريادة حقيقية لمصر وتصدر الدولة المصرية للمشهد بقيادة الرئيس السيسي للدفاع عن غزة ورفض العدوان السافر عليها.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أدخلت 109 آلاف طن أدوية إلى غزة منذ العدوان على القطاع، فيما بلغ حجم الأدوية والمستلزمات الطبية نحو 10868 ألف طن، ووصل حجم الوقود الذى أدخلته مصر إلى القطاع منذ بدء العدوان بلغ 10.235 ألف طن، بينما حجم المواد الغذائية التي أدخلتها مصر للقطاع بلغت بلغ نحو 129329 ألف طن، كما تم إدخال 26.364 ألف طن من المياه إلى القطاع منذ بدء العدوان.

وشدد عضو البرلمان: أن هذه مساعدات ضخمة، وأن كانت تصر مصر على ضرورة تواصلها وتكثيفها وفتح إسرائيل معبر رفح وتسهيل نفاذها للقطاع بشكل دائم.

واختتم النائب محمود توشكي، أن موقف مصر من العدوان على غزة ثابت في رفض التهجير وكل الانتهاكات السافرة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

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