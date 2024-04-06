السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفاصيل فعاليات الاحتفال بليلة القدر فى محافظة مطروح

فعاليات الاحتفال
فعاليات الاحتفال بليلة القدر

 احتفلت محافظة مطروح بليلة القدر وتكريم حفظة القرآن الكريم، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد مختار جمعة وبحضور الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد للمحافظة وعددا من الأجهزة التنفيذية والشعبية وحفظة القرآن الكريم وائمة وزارة الأوقاف.  

ورصدت الدستور فعاليات الاحتفالية التي بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيديو عن جهود مديرية أوقاف مطروح على مدار السنوات السابقة  وجهود مسابقة حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى تقديم ابتهالات احتفالا بليلة القدر. 

واستعرض وكيل أوقاف مطروح الجهود التي تمت خلال 3 سنوات والتي تضمنت افتتاح مساجد جديدة وعقد دورات تدريبية للأئمة بالإضافة إلى القوافل الدعوية التي تجوب مدن ومراكز محافظة مطروح مقدما التهنئة إلى حفظة القرآن الكريم.

فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر

فعاليات الاحتفال بليلة القدر
فعاليات الاحتفال بليلة القدر
احتفالية محافظة مطروح بليلة القدر تكريم حفظة القرآن الكريم أوقاف مطروح محافظ مطروح مطروح

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