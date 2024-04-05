شيخ المداحين أحمد الكحلاوي يحيي احتفالية "قصور الثقافة" بليلة القدر غدا

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية احتفالا بليلة القدر في التاسعة مساء غدا السبت 6 أبريل، على مسرح السامر بالعجوزة.

ويشارك بالاحتفالية شيخ المداحين أحمد الكحلاوي، وينشد باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية، إلى جانب عرض فني لفرقة التنورة التراثية.

وتُقام الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم مجانا للجمهور، وتأتي استكمالا لبرنامج رمضاني حافل قدمته هيئة قصور الثقافة ضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات.

وتضمن الفعاليات عروضًا فنية ومسرحية وأمسيات ثقافية ولقاءات وورش حرفية ومعارض للكتب والفنون التشكيلية وغيرها، وسط إقبال جماهيري كبير.

مسرح السامر يشهد حاليا العرض المسرحي "الدر المكنون" لفرقة السامر المسرحية، وقدمته قصور الثقافة ضمن احتفالات ليالي رمضان، ويستمر عرضه يوميًا بالمجان، ويحكي قصة ثلاثة من الصحابة، فكرة وإخراج إهداء ياسر صادق، تأليف وأشعار سراج الدين عبد القادر، وألحان محمد عزت، بطولة هاني كمال، ياسر الزنكلوني، جلال عثمان، محمد النبوي، خالد محروس، إيهاب عز العرب، أحمد شعراوي، عبدالله مهنا، عبدالغني السعيد، جنا خليل، محمد عاشور، نجلاء عامر، لمياء العبد، هبة سليمان، همام تمام، إسماعيل شعراوي، خالد عبد الموجود.