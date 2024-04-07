7 أشياء لتنظيف الكلى

تعتبر الكلى من أهم الأعضاء في الجسم، حيث يؤدي تضررها إلى ضرر كبير على مستوى الجسم كله، فهي ضرورية للتخلص من السموم والفضلات، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجسم، وتحسين الصحة العامة.

ويقدم الدستور في التقرير التالي 8 عوامل يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الكلى.

المياه

وفقا لموقع health الطبي يعد الحفاظ على الترطيب المناسب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة الكلى لأن شرب كمية كافية من الماء يساعد الكلى على التخلص من الفضلات والسموم، مما يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى ويعزز الترشيح.

ماء بنكهة الليمون

تعمل خصائص إزالة السموم القوية لماء الليمون على تعزيز صحة الكلى عن طريق زيادة إنتاج البول والقضاء على الملوثات، ويساعد حمض الستريك الموجود في الليمون على منع تكوين حصوات الكلى.

التوت البري

يحتوي التوت البري على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقلل خطر الأصابة بالتهابات الكلى عن طريق حمايتها من نمو البكتيريا ومنع التهابات المسالك البولية.

الخضر الورقية

تعتبر الخضر الورقية غنية بالمعادن ومضادات الأكسدة، والخضروات الورقية مثل السلق واللفت والسبانخ التي تعزز صحة الكلى، حيث تحتوي على الماغنيسيوم، الذي يساعد على منع تكون حصوات الكلى.

الزنجبيل

بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يساعد الزنجبيل في الحفاظ على صحة الكلى عن طريق خفض الإجهاد التأكسدي والالتهابات، بالاضافة إلى ذلك فهو يسهل تدفق الدم بشكل أفضل للكليتين.

التفاح

حيث إنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، وهو مدر طبيعي للبول يساعد في تطهير الكلى عن طريق طرد الشوائب من الجسم.

الكركم

وهو مادة ذات خصائص قوية مضادات للالتهابات ومضادات الأكسدة، كما أن استهلاك الكركم يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى ويساعد على حمايتها من الضرر .