الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

غرفة الصناعات الغذائية تهنئ الرئيس بحلف اليمين الدستورية

المهندس أشرف الجزايرلي
المهندس أشرف الجزايرلي

تقدم المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة الغرفة، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرة العطاء وبناء الوطن، مؤكدًا دعم الغرفة الكامل للقيادة السياسية وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار للبلاد.

وأشار الجزايرلي إلى أن خطاب فخامة الرئيس تضمن العديد من الرسائل الهامة التي أكدت على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في استكمال مسيرة التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية برغم التغيرات الاقتصادية العالمية استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة على مستوى تغطية السوق المحلية والتصدير، وأن القطاع سيستمر في العمل لتحقيق مستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة.

ودعا رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى استمرار اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، وإزالة العوائق التشريعية وضرورة تطبيق النظم العالمية في مجال تتبع الإنتاج الزراعي لإتاحة منتجات زراعية آمنة.

وأكد الجزايرلي استعداد قطاع الصناعات الغذائية لتقديم كل سبل الدعم والمساندة في المرحلة الجديدة للدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية.

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