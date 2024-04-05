مارسيليا يحل ضيفًا على ليل فى انطلاقة الجولة الـ28 للدورى الفرنسى

يحل فريق أولمبيك مارسيليا، ضيفًا على ليل، في التاسعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (بيار موروا)، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي.

ويحتل مارسيليا، المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 39 نقطة، بينما يحتل ليل، المركز الرابع برصيد 46 نقطة.

ويسعى مارسيليا بقيادة مدربه المخضرم جان لويس جاسيه لتفادي خسارة ثالثة على التوالي بعد السقوط أمام رين وباريس سان جيرمان في الكلاسيكو بالجولتين الماضيتين لتنكسر سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية.

أما ليل بقيادة مديره الفني البرتغالي باولو فونسيكا يسعى لمواصلة صحوة الفريق في آخر أربع جولات بتحقيق انتصارين وتعادلين، واستغلال اللعب وسط جماهيره في تحقيق نتيجة إيجابية ربما تدفع الفريق خطوة للأمام في ظل آماله بانتزاع بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وكان مارسيليا، قد تعثر وسقط في فخ الخسارة بهدفين نظيفين أمام باريس سان جيرمان، في الجولة السابعة والعشرين، بينما تغلب ليل على ضيفه لانس بهدفين مقابل هدف في الجولة ذاتها.