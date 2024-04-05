الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إغلاق 28 سفارة وقنصلية إسرائيلية خشية انتقام إيرانى

السفارة الإسرائيلية
السفارة الإسرائيلية

 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن إسرائيل أغلقت 28 سفارة وقنصلية لها في الخارج خشية رد إيراني على هـجوم دمشق.

هجوم دمشق

كانت طائرات حربية يشتبه بأنها إسرائيلية قد قصفت القنصلية الإيرانية في سوريا، يوم الإثنين، وقالت طهران إن القصف أودى بحياة 7 مستشارين عسكريين من بينهم 3 من كبار القادة.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إن سبعة مستشارين عسكريين لقوا حتفهم في الهجوم، من بينهم محمد رضا زاهدي، القائد الكبير في فيلق القدس الإيراني، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

 طهران تعتقد أن زاهدي كان المستهدف في الهجوم الذي قتل فيه نائبه أيضا 

قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن طهران تعتقد أن زاهدي كان المستهدف في الهجوم الذي قتل فيه أيضًا نائبه وقائد كبير آخر، فضلًا عن أربعة آخرين.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن زاهدي كان يعمل مستشارًا عسكريا في سوريًا، وشغل منصب قائد فيلق القدس في لبنان وسوريا حتى عام .2016

إسرائيل هجوم دمشق رد إيراني إيران القاهرة الإخبارية

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