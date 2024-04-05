الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأكبر بتاريخ الولاية.. سرقة 30 مليون دولار فى لوس أنجلوس

دولارات
دولارات

كشفت صحيفة "لوس إنجلوس تايمز" تفاصيل أكبر عملية سطو نقدي في  الولاية، حيث تمكن لصوص من سرقة أكثر من 30 مليون دولار من منشأة لتخزين الأموال في منطقة سيلمار بوادي سان فرناندو.

ووفق الصحيفة فإن عملية  السطو التي نفذت يوم عيد الفصح، لم يلاحظها أحد حتى فتحت السلطات القبو يوم الإثنين.

وذكرت الصحيفة أن اللصوص دخلوا المنشأة دون اكتشافهم على الفور واخترقوا الخزنة باحترافية، حيث كشفت قائدة الشرطة إيلين موراليس، أن اللصوص اخترقوا السقف، وتجنبوا إطلاق أي إنذارات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بإنفاذ القانون، بأن عددًا قليلًا فقط من الأفراد كانوا على علم بالمبلغ الكبير من الأموال المخزنة في الخزنة. ووصفوا عملية السطو بأنها معقدة، وسلطوا الضوء على مستوى التطور الذي استخدمه الجناة.

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