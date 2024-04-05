محمد السيد لـ"الشاهد": انزعاج الإخوان من "الحشاشين" طبيعي لأنه كاشف

قال محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، إن الدراما التاريخية "رجل" في التاريخ، و"رجل" في الواقع، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك إسقاط على الواقع.



وأضاف خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "برنامج "الشاهد": "الكاتب الذي يكتب التاريخ، ففي كتابة "الزيني بركات"، كان الحديث عن وضع مصر الذي تسبب في النكسة، ونستطيع ترجمة تلك الشخصيات الموجودة إلى شخصيات حقيقية معاصرة".



وتابع: "في الآخر لما سطوة الأجهزة الأمنية زادت وتوغلت في البلد، كانت النتيجة هزيم نكراء، وهو هنا كان بيلقي الضوء على أسباب النكسة".



وعن انزعاج "الإخوان" من عرض "الحشاشين"، واصل: "أنا شايفه عادي وطبيعي أن ينزعجوا لأن هناك عملية كشف تحدث، إذ أن التفسيرات السياسية للمسلسل التي تحدث لم تقتصر على الإخوان، ولكن هناك أيضا تفسيرات تخص الشيعة والسنة، وفي اللي قال جايبين بيتر ميمي مخرج للعمل عشان مسيحي".



واستطرد: "الانزعاج دخل في سكك غير منطقية، لكن على أي حال مسلسل الحشاشين أثار حالة من الحراك والمناقشة والقراءة والجدل، وناس كتير راحت تقرأ وتعريفات عن حسن الصباح والحشاشين، لافتا إلى أن المسلسل أدى مهمة كما يجب أن يكون من حيث تحفيز المشاهدين على التثقيف لمتابعة العمل".



وذكر: "بيتر ميمي عامل شغل إخراج هائل وصورة رائعة، واتوفرله إمكانيات وهنا لازم أحيي الشركة المتحدة على هذا الإنتاج الذي لم يتم من قبل".

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

