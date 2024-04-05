الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد السيد لـ"الشاهد": انزعاج الإخوان من "الحشاشين" طبيعي لأنه كاشف

محمد السيد
محمد السيد

قال محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، إن الدراما التاريخية "رجل" في التاريخ، و"رجل" في الواقع، مؤكدا أنه لابد أن يكون هناك إسقاط على الواقع.


وأضاف خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "برنامج "الشاهد": "الكاتب الذي يكتب التاريخ، ففي كتابة "الزيني بركات"، كان الحديث عن وضع مصر الذي تسبب في النكسة، ونستطيع ترجمة تلك الشخصيات الموجودة إلى شخصيات حقيقية معاصرة".


وتابع: "في الآخر لما سطوة الأجهزة الأمنية زادت وتوغلت في البلد، كانت النتيجة هزيم نكراء، وهو هنا كان بيلقي الضوء على أسباب النكسة".


وعن انزعاج "الإخوان" من عرض "الحشاشين"، واصل: "أنا شايفه عادي وطبيعي أن ينزعجوا لأن هناك عملية كشف تحدث، إذ أن التفسيرات السياسية للمسلسل التي تحدث لم تقتصر على الإخوان، ولكن هناك أيضا تفسيرات تخص الشيعة والسنة، وفي اللي قال جايبين بيتر ميمي مخرج للعمل عشان مسيحي".


واستطرد: "الانزعاج دخل في سكك غير منطقية، لكن على أي حال مسلسل الحشاشين أثار حالة من الحراك والمناقشة والقراءة والجدل، وناس كتير راحت تقرأ وتعريفات عن حسن الصباح والحشاشين، لافتا إلى أن المسلسل أدى مهمة كما يجب أن يكون من حيث تحفيز المشاهدين على التثقيف لمتابعة العمل".


وذكر: "بيتر ميمي عامل شغل إخراج هائل وصورة رائعة، واتوفرله إمكانيات وهنا لازم أحيي الشركة المتحدة على هذا الإنتاج الذي لم يتم من قبل".

برنامج "الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 
 

الحشاشين مسلسل الحشاشين الشاهد محمد السيد عيد الدراما التاريخية

مواد متعلقة

محمد السيد لـ"الشاهد": مراتب الدعوة عند "الحشاشين" يوجد مثلها لدى الإخوان

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. الزمالك يتمسك باللعب فى استاد القاهرة.. وتركى آل الشيخ يوضح

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 فى بورصة الدواجن

إسرائيل تعزز دفاعاتها بعد هجوم القنصلية الإيرانية فى دمشق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

تخفيضات واقبال علي السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالي رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى