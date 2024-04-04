الليلة.. محمد السيد عيد ضيف محمد الباز فى "الشاهد"

يحل محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، ضيفا على الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج الشاهد، اليوم الخميس؛ للحديث عن شهادات خاصة عن الموسم الحالي بعنوان "الإخوان- الحشاشين".

يتحدث السيد عيد، عن المعالجة الدرامية للشخصيات التاريخية، وكيف أن الدراما التاريخية لا تنفصل عن الإسقاط على الواقع، وأهمية استخدام اللغة البسيطة في الأعمال التاريخية للرغبة في الوصول للمشاهدين.

ويتناول محمد السيد عيد شخصية حسن الصباح وكيف كان شخصية خبيثة ويوظف العلم والدين لصالح نفسه، ولماذا انزعجت جماعة الإخوان الإرهابية من مسلسل الحشاشين.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السادس من برنامج الشاهد، يوميا، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء يوميًا.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.