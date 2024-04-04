الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على شيفيلد يونايتد بهدف نونيز

تقدم فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على ضيفه شيفيلد يونايتد في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.



ويقود محمد صلاح تشكيل فريق ليفربول في مباراة اليوم، في الخط الهجومي وبجواره الثنائي داروين نونيز ولويس دياز.

وهيمن ليفربول على مجريات اللعب والاستحواذ من الدقائق الأولى للمباراة وكان الطرف الأفضل على مستوى الضغط واستطاع حرمان لاعبي الخصم من الاحتفاظ بالكرة أو الخروج للحالة الهجومية، وقدم لاعبوه أداءً هجوميًا مميزًا على المرمى.

وضغط لاعبو ليفربول مبكرًا من أجل تسجيل هدف يؤكدون به سيطرتهم على مجريات اللعب ولكن تراجع لاعبي فريق شيفيلد يونايتد للدفاع حرمهم من التسجيل في أول ربع ساعة.

وسجل داروين نونيز هدف التقدم لفريق ليفربول في الدقيقة 17 بعدما ضغط على حارس شيفيلد أثناء تنفيذه ركلة مرمى وارتطمت الكرة بساق نونيز وتحولت للشباك.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول لتزامنها مع آذان المغرب في مدينة ليفربول وذلك للسماح للاعبين المسلمين المتواجدين في الملعب، وعلى رأسهم محمد صلاح، بكسر صيامهم وتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

وبعد استئناف اللعب استمرت المحاولات الهجومية والضغط من لاعبي فريق ليفربول، وهدد لاعبوه مرمى شيفيلد بأكثر من فرصة محققة كان أغلبها من قبل داروين نونيز بجانب تسديدات دومينيك سوبوسلاي ورايا جرافينبرخ وجو جوميز من خارج منطقة الجزاء.



وسدد لاعبو فريق ليفربول 5 كرات على المرمى من 13 محاولة وخرجت 8 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من محاولتين لصالح فريق شيفيلد يونايتد وأخرى خرجت من الملعب.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب خلال أحداث الشوط الأول بنسبة 83% مقابل 17% لصالح فريق شيفيلد يونايتد.