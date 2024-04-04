الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

صلاح عبد الله لـ"حبر سرى": عائلة السبكى أنقذت السينما فى وقت توقفت فيه صناعتها

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

قال الفنان  صلاح عبد الله، إن عائلة السبكي أنقذت السينما في وقت من الأوقات وقدم أفلام معروفة بأفلام العيد بخلطة معروفة ثم قلل من استخدام هذه النوعية من الأفلام، معبرًا: "عيلة السبكي قدموا أفلام مهم شارك هو فيها منها الرغبة والفرح وكبارية".

أفلام السبكي 

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، أنه قدم في فيلم الفرح دور صلاح وردة وكان يجسد معاناة الفنان، مؤكدًا أن السبكي عندهم أعمال في السينما كثيرة وأنقذت صناعة السينما في وقت لم يكن فيه إنتاج أفلام، موضحا أن صناعة السينما يعمل فيها آلاف العمال خلف الكاميرا.

صناعة السينما 

وتابع: "السبكي كان بيقدم أفلام في وقت مكنش في إنتاج أفلام كان هو شغال ولوكيشن التصوير في جيش عمال بيسترزق والناس بتشوف اللى على الشاشة بس ولكن السبكي كان مخلي الحركة دايرة وممكن النقاد في تحفظات ولكن في حالة التشغيل كان مهمة في الصناعة".

 

صلاح عبدالله صناعة السينما القاهرة والناس حبر سري الفنان صلاح عبدالله

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

ليفربول يقفز على صدارة البريميرليج بثلاثية في مرمى شيفيلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى