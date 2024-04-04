صلاح عبد الله لـ"حبر سرى": عائلة السبكى أنقذت السينما فى وقت توقفت فيه صناعتها

قال الفنان صلاح عبد الله، إن عائلة السبكي أنقذت السينما في وقت من الأوقات وقدم أفلام معروفة بأفلام العيد بخلطة معروفة ثم قلل من استخدام هذه النوعية من الأفلام، معبرًا: "عيلة السبكي قدموا أفلام مهم شارك هو فيها منها الرغبة والفرح وكبارية".

أفلام السبكي

وأضاف صلاح عبد الله، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، أنه قدم في فيلم الفرح دور صلاح وردة وكان يجسد معاناة الفنان، مؤكدًا أن السبكي عندهم أعمال في السينما كثيرة وأنقذت صناعة السينما في وقت لم يكن فيه إنتاج أفلام، موضحا أن صناعة السينما يعمل فيها آلاف العمال خلف الكاميرا.

صناعة السينما

وتابع: "السبكي كان بيقدم أفلام في وقت مكنش في إنتاج أفلام كان هو شغال ولوكيشن التصوير في جيش عمال بيسترزق والناس بتشوف اللى على الشاشة بس ولكن السبكي كان مخلي الحركة دايرة وممكن النقاد في تحفظات ولكن في حالة التشغيل كان مهمة في الصناعة".