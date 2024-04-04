الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"حاول عامل إنقاذهم فمات معهم".. تشيبع جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة ببسيون

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شيع الآلاف من الأهالي بقرية كتامة بمركز بسيون، بمحافظة الغربية جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم  إثر سقوط سيارة في ترعة القاصد بطنطا.

وتبين من التحريات أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى مطار القاهرة لتوصيل أحدهم وكان مسافرًا إلى الخارج، قبل أن تختل عجلة القيادة بيد السائق  بسبب الشبورة الكثيفة.  

وتصادف وجود شاب يدعى إبراهيم محمد صبري البرلسي، عامل بمفهي، لحظة سفوط السيارة في الترعة، وحاول إنقاذ الضحايا إلا أنه فشل ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كان اللواء خالد عبد الفتاح مدير امن الغربية تلقى اخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية  يفيد بسقوط مينى باص بداخلة 4 اشخاص داخل ترعة المرشحة التابعة لقسم ثان طنطا  وحاول احد الشباب انقاذهم ولكنهم لقوا حتفهم جميعا.

وتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف وقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثث ونقلهم إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شيع بقرية كتامة بمركز بسيون جثامين لقوا مصرعهم بسبب الشبورة الكثيفة

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