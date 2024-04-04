خبير اقتصادي لـ"القاهرة الإخبارية": تايوان تصنع وحدها 90% من الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية

قال عبد الوهاب غنيم، خبير تكنولوجيا، إن صناعة الرقائق الإلكترونية أصبحت صناعة قومية للكثير من دول العالم.

صناعة الرقائق الإلكترونية

وأكد عبد الوهاب غنيم الخبير التكنولوجي، خلال مداخلة هاتفية عبر زووم، ببرنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن تايوان تصنع وحدها 90% من الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية.

وأضاف في حديثه، أن جميع أجهزة الذكاء الاصطناعي الحديثة تقوم تايوان بتصنيع الرقائق الخاصة لها، حيث تحتاج هذه الأجهزة الحديثة إلى أنواع مرتفعة الجودة من الرقائق الإلكترونية.

وأشار إلى أن زلزال تايوان سوف يكون له تأثير مباشر على صناعة الرقائق الإلكترونية، وسيكون هناك تعطل للكثير من الأجهزة الإلكترونية بسبب ضعف إنتاج الرقائق نتيجة الزلزال.

زلزال تايوان

وفي نفس السياق اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن إخلاء مصانع أشباه الموصلات في تايوان إثر الزلزال القوي الذي ضرب الساحل الشرقي للجزيرة في وقت سابق من اليوم، يُعد بمثابة تذكير بمدى تعرض إمدادات الرقائق الإلكترونية في العالم لمخاطر الزلازل، وتوقعت حدوث اضطرابات في الإمدادات.

وأدى زلزال بلغت قوته 7.4 درجة وقع قبالة الساحل الشرقي لجزيرة تايوان، إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة المئات، وألحق أضرارا بالمباني ووقف حركة السكك الحديدية، كما أدى إلى إخلاء مصانع أشباه الموصلات؛ حيث أوقفت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وهي أكبر شركة لتصنيع الرقائق المتقدمة في العالم، بعض آلات تصنيع الرقائق وأجلت الموظفين من المنشآت بعد الزلزال.