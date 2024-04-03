CNN: زلزال تايوان هو الأعنف منذ ربع قرن

وصف تقرير لشبكة CNN الأمريكية الزلزال الذي ضرب تايوان وخلّف 9 قتلى على الأقل وأصاب المئات، بأنه الأعنف منذ 25 عامًا (بلغت قوته 7.4 درجة بمقياس ريختر).

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإنه على مدار 50 عامًا الماضية، شهدت الجزيرة إجمالي 7 زلازل كبرى كان آخرها زلزال بقوة 7.1 درجة في 2006 في مقاطعة بينجتونج، جنوب تايوان، وتقع الجزيرة على حزام النار في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة للزلازل.

29 هزة ارتدادية تزيد من قوتها 4.0 درجة

في غصون ذلك، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن 29 هزة ارتدادية تزيد قوتها عن 4.0 درجة وقعت بالقرب من مركز الزلزال منذ وقوع الزلزال.

ووقعت 29 هزة ارتدادية بقوة أكبر من 4.0 درجة بالقرب من مركز الزلزال في شرق تايوان حتى الآن، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

ومن هذه الهزات الارتدادية كان واحد فوق 6.0، و13 كانوا عند 5.0 أو أعلى/، 14 كانت فوق 4.0.

كما أن التوقعات أثناء جهود التعافي، توقعات الليلة في مدينة هوالين، بالقرب من مركز الزلزال تدعو إلى زيادة التغطية السحابية ويشهد يوم الخميس سماء غائمة بأغلبها مع هطول أمطار بعد الظهر ليل الخميس ونهار الجمعة.

ومن المفترض أن يكون إجمالي هطول الأمطار خفيفًا نسبيًا بالنسبة لتايوان حيث تتوقع النماذج أن يكون هطول الأمطار أقل من 25 ملم (أقل من بوصة واحدة) بحلول مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وشاهد الانهيار الأرضي الذي يبتلع الطريق بعد زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب تايوان، حيث التقطت كاميرا مثبتة على لوحة القيادة لحظة حدوث انهيار أرضي كبير أسفل جبل في تايوان، بسبب زلزال بقوة 7.4 درجة صباح الأربعاء.

وهذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ 25 عاما، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وحصار أكثر من 150 آخرين.