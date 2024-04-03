الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

CNN: زلزال تايوان هو الأعنف منذ ربع قرن

زلزال تايوان
زلزال تايوان

وصف تقرير لشبكة CNN الأمريكية الزلزال الذي ضرب تايوان وخلّف 9 قتلى على الأقل وأصاب المئات، بأنه الأعنف منذ 25 عامًا (بلغت قوته 7.4 درجة بمقياس ريختر).

ووفقا للشبكة الأمريكية، فإنه على مدار 50 عامًا الماضية، شهدت الجزيرة إجمالي 7 زلازل كبرى كان آخرها زلزال بقوة 7.1 درجة في 2006 في مقاطعة بينجتونج، جنوب تايوان، وتقع الجزيرة على حزام النار في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة للزلازل.

29 هزة ارتدادية تزيد من قوتها 4.0 درجة

txt

"زلزال تايوان" يهدد إمدادات التكنولوجيا العالمية

في غصون ذلك، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن 29 هزة ارتدادية تزيد قوتها عن 4.0 درجة وقعت بالقرب من مركز الزلزال منذ وقوع الزلزال.

ووقعت 29 هزة ارتدادية بقوة أكبر من 4.0 درجة بالقرب من مركز الزلزال في شرق تايوان حتى الآن، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS).

ومن هذه الهزات الارتدادية كان واحد فوق 6.0، و13 كانوا عند 5.0 أو أعلى/، 14 كانت فوق 4.0.

كما أن التوقعات أثناء جهود التعافي، توقعات الليلة في مدينة هوالين، بالقرب من مركز الزلزال تدعو إلى زيادة التغطية السحابية ويشهد يوم الخميس سماء غائمة بأغلبها مع هطول أمطار بعد الظهر ليل الخميس ونهار الجمعة.

ومن المفترض أن يكون إجمالي هطول الأمطار خفيفًا نسبيًا بالنسبة لتايوان حيث تتوقع النماذج أن يكون هطول الأمطار أقل من 25 ملم (أقل من بوصة واحدة) بحلول مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

وشاهد الانهيار الأرضي الذي يبتلع الطريق بعد زلزال بقوة 7.4 درجة ضرب تايوان، حيث التقطت كاميرا مثبتة على لوحة القيادة لحظة حدوث انهيار أرضي كبير أسفل جبل في تايوان، بسبب زلزال بقوة 7.4 درجة صباح الأربعاء.

وهذا الزلزال هو الأقوى الذي يضرب الجزيرة منذ 25 عاما، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وحصار أكثر من 150 آخرين.

شبكة CNN زلزال تايوان حزام نار هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هزة ارتدادية

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

اتهام عامل بالنظر على طالبات جامعة شهيرة أثناء دخولهم دورات المياه بأكتوبر

أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 4-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل.. روسيا تعلن تدمير قاعدتين لعناصر إرهابية فى سوريا

بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى